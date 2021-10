Sierras Bayas: Vecinos agradecen los saludos «por redes» del Intendente pero piden «venga a escucharnos»

«Agradecemos anticipadamente sus buenos deseos que, es probable, enviará por las redes sociales a esta comunidad cumpleañera y lo invitamos a que, al menos, una vez, venga a escucharnos», es uno de los párrafos de una carta que los vecinos autoconvocados de Sierras Bayas hicieron publica en el marco del aniversario de la localidad donde enumeran una serie de promesas incumplidas.

La carta comienza «Nosotros, la comunidad de Sierras Bayas, estamos felices de festejar 142 años de vidas. Sí, de vidas. Estos 142 años están conformados por miles de historias de personas del mundo entero que hicieron que hoy nos sintamos inmensamente agradecidos por su abnegación, voluntad, resistencia y compromiso incondicional. Esas vidas se congregaron en este lugar para construir su porvenir y el de sus descendientes, por ellos y por todos aquellos que eligen este pueblo como parte de su proyecto».

Agregan que «en este día no hay lugar para quejas. Solo para agradecimientos» y mencionan: agradecer cada necesidad satisfecha, agradecer cada demanda escuchada, agradecer cada reconocimiento recibido, agradecer cada proyecto realizado, agradecer el confort, las garantías y el bienestar del que podemos disfrutar día a día».

Con ironía e indignación responden: «todos agradecimientos genuinos a pesar de que muchas familias no cuenten con

servicio regular de agua en sus domicilios varios meses al año. Genuinos a pesar de no tener traslados garantizados que permitan el acceso a otras comunidades y a la ciudad de Olavarría para elegir un trabajo o una oportunidad de otra naturaleza. Genuinos a pesar de carecer de un servicio de salud acorde a nuestras necesidades y depender,

casi indefectiblemente, de un servicio de salud a 15 km de Sierras Bayas. Genuino a pesar de no ser considerados en un proyecto de pavimentación al menos que se genere un excedente en la ciudad. Genuinos a pesar de que no seamos invitados,siquiera a conversar sobre la posibilidad, o no, de construir una red cloacal. Genuinos a pesar todo ello y de todos los pesar de los pesares».

Sobre el final sostienen «los agradecimientos son genuinos y las quejas no son quejas ni exigencias, por lo que

lo dispensamos a usted señor Intendente, de tener que dar cuenta de que muchas de las cosas que no poseemos son solo relato de una comunidad que nunca está conforme, como suele decirse, o desmentir nuestros dichos enumerando todas las cosas que sí se hacen, ya que eso sonaría a discurso electoral y le restaría energía para responder, esta vez sí, al pedido de informe que le realizáramos el 1 de octubre en relación al expediente vinculado de la cesión de lotes con servicios en los terrenos cedidos por ETA S.A. al Municipio y del cual, a la fecha, solo hemos recibido indiferencia».