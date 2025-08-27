CEF N° 124 y Pueblo Nuevo Celebraron el Día de la Niñez con 500 Chicos

OLAVARRÍA. – El CEF N° 124 y el Club Atlético Pueblo Nuevo se unieron para celebrar el Día de la Niñez con un evento masivo en las instalaciones del club. Alrededor de 500 chicos y chicas asistieron a una jornada llena de diversión y comunidad.

La celebración ofreció un día inolvidable con una amplia variedad de actividades: desde juegos tradicionales e inflables hasta deportes y bailes. Además, hubo una deliciosa merienda con facturas, golosinas y otras delicias especialmente preparadas para los pequeños. El evento también incluyó sorteos, añadiendo más emoción a la jornada.

La fiesta fue posible gracias al gran esfuerzo y dedicación de los profesores, el personal auxiliar, los equipos directivos y la Asociación Cooperadora del CEF N° 124. El apoyo de la Municipalidad de Olavarría también fue crucial para el éxito del evento.

Tanto el CEF N° 124 como Pueblo Nuevo destacaron la enorme participación y el espíritu de unión que se vivió, reafirmando su compromiso con el bienestar de la niñez y las familias de la comunidad.