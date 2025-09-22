El Club El Provincial celebró su Cena Anual

Con una asistencia de más de 200 personas, el Club Social y Deportivo El Provincial celebró su tradicional Cena Anual, en un evento marcado por la emoción, la música y la comunidad. La velada sirvió como punto de encuentro para vecinos, muchos de ellos parte de la historia del barrio y de la institución.

El momento más destacado de la noche fue el emotivo homenaje a Marito Lurbet, reconocido por su trayectoria como dirigente emblemático del club. Su figura, fundamental para la institución, recibió el merecido aplauso de todos los presentes.

La celebración contó con la presencia del intendente Maximiliano Wesner, quien asistió acompañado por la secretaria de Gobierno, Mercedes Landívar, y el referente del área de Deportes, Juan Pablo Arouxet.

La música estuvo a cargo de Pachi Góngora, que con su show invitó a los asistentes a un baile espontáneo. El servicio de catering, a cargo de Celeste Eventos, recibió elogios por su calidad, y se sortearon regalos entre los concurrentes.

Durante la fiesta también se destacó el trabajo del Grupo Raíces Criollas y, en particular, de Romina Clar, quien ha logrado consolidar un grupo de baile con una fuerte identidad y una importante presencia en la comunidad de El Provincial.

La noche fue descrita por los organizadores como una verdadera fiesta, reflejando el espíritu y la historia del club que sigue uniendo a generaciones de olavarrienses.