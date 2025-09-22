Productores denuncian hechos de abigeato cerca de la ciudad

Olavarría, 22 de septiembre de 2025 — Productores de Olavarría muestran una nueva denuncia por abigeato, un delito que ha visto un repunte en os últimos días. El incidente, ocurrido en la zona de Avellaneda, a pocos metros de la Ruta 60, ha generado gran preocupación entre los productores.

El damnificado relató que los delincuentes faenaron dos vacas durante la noche. El hecho se agrava por la crueldad, ya que una de las vacas tenía un ternero recién nacido, encontrado abandonado, y la otra estaba preñada. «Es más el daño que hicieron que lo que se llevaron», lamentó un familiar del afectado, destacando el profundo acto de maltrato animal.

Pérdidas millonarias y pedido por Seguridad

Los productores estiman que el doble abigeato representa pérdidas económicas de más de cuatro millones de pesos, un golpe devastador para la economía de la familia rural. Este incidente se suma a una serie de hechos en el partido de Olavarría, que fueron revelados días atrás.

Ante este panorama, el afectado hizo un llamado urgente a las autoridades para que refuercen los controles y la vigilancia en las áreas rurales. La situación subraya la necesidad de una respuesta contundente de las fuerzas de seguridad para frenar la escalada de abigeato que azota la zona.