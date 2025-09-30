Laura Tropea será la protagonista de un nuevo episodio de CoNverSo

Este miércoles, a las 19 horas, se estrena un nuevo episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce Fabricio Lucio.

Este miércoles nos vamos a sumergir en la historia de Laura Tropea, sinónimo de gestión cultural en Olavarría.

Nacida y criada en Pueblo Nuevo, Laura es una de las almas de Chamula – Tierra de las Artes, el centro cultural autogestivo que transformó una ex sodería del barrio en un vibrante espacio para la expresión artística y la visibilización social.

