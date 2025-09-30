Lucía Marcelina Bravo Frias vda de Folgar «Porota» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 30 de septiembre de 2025 a los 96 años de edad.
Sus familiares y demás deudos ruegan y agradecen una oración en su memoria.
VELATORIO: España 2942, Departamento «B». Inicia a las 15:00 hs y finaliza a las 20:00 hs
RESPONSO: Capilla Ardiente; 01/10/2025.
INHUMACIÓN: Loma de Paz
DÍA Y HORA: Miércoles 01/10/2025 a las 09:30 hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Sarmiento
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilada y pensionada