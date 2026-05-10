Abre la inscripción para los talleres de la Escuela Municipal de Artes Plásticas

Desde este lunes 11 de mayo estará abierta la inscripción para los talleres que se dictarán en la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Leopoldo Bocazzi”, que comenzará a funcionar en su nueva sede de avenida Pringles 3045.

La propuesta, impulsada desde la Subsecretaría de Cultura del Municipio, incluye espacios de dibujo, pintura, escultura, grabado, ilustración y plástica infantil, destinados tanto a adolescentes como a adultos.

La inscripción podrá realizarse hasta el 15 de mayo en los días y horarios de cada taller, mientras que las clases comenzarán el lunes 18 de mayo.

Entre las propuestas se encuentran el Taller de Dibujo, a cargo de Mónica Zanazzi; Pintura Artística, con Natalia Peralta; Escultura y Grabado Experimental y Tradicional, coordinados por Aldo Fernández junto a Fernando García; además del Taller de Plástica Infantil y el de Ilustración y Caricatura, este último a cargo de Alfredo Puertas.

Los talleres se desarrollarán durante la semana en horario vespertino y estarán orientados a distintas edades y niveles de experiencia.

Por consultas, las personas interesadas podrán dirigirse a la Casa de la Cultura, en R. Sáenz Peña 2635, de 8 a 13 horas, o comunicarse vía WhatsApp al 2284-730275.