Abre la inscripción para los talleres de la Escuela Municipal de Artes Plásticas

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Por En Linea Noticias 0

Desde este lunes 11 de mayo estará abierta la inscripción para los talleres que se dictarán en la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Leopoldo Bocazzi”, que comenzará a funcionar en su nueva sede de avenida Pringles 3045.

La propuesta, impulsada desde la Subsecretaría de Cultura del Municipio, incluye espacios de dibujo, pintura, escultura, grabado, ilustración y plástica infantil, destinados tanto a adolescentes como a adultos.

La inscripción podrá realizarse hasta el 15 de mayo en los días y horarios de cada taller, mientras que las clases comenzarán el lunes 18 de mayo.

Entre las propuestas se encuentran el Taller de Dibujo, a cargo de Mónica Zanazzi; Pintura Artística, con Natalia Peralta; Escultura y Grabado Experimental y Tradicional, coordinados por Aldo Fernández junto a Fernando García; además del Taller de Plástica Infantil y el de Ilustración y Caricatura, este último a cargo de Alfredo Puertas.

Los talleres se desarrollarán durante la semana en horario vespertino y estarán orientados a distintas edades y niveles de experiencia.

Por consultas, las personas interesadas podrán dirigirse a la Casa de la Cultura, en R. Sáenz Peña 2635, de 8 a 13 horas, o comunicarse vía WhatsApp al 2284-730275.

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