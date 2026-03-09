Al conflicto por pagos de PAMI se suman cardiólogos y otros especialistas

El conflicto por demoras en los pagos de prestaciones de PAMI sumó en las últimas horas a nuevos profesionales en Olavarría. A los reclamos que ya venían realizando médicos que trabajan a través de Coceba, ahora se agregaron cardiólogos y otros especialistas, algunos de ellos prestadores directos del organismo.

Según pudo saber En Línea Noticias, varios profesionales indicaron que todavía no percibieron los pagos correspondientes, una situación que ya generó malestar en el sector y que incluso derivó en la suspensión de la atención a afiliados en algunos casos.

En ese contexto, cardiólogos que se desempeñan como prestadores directos de PAMI señalaron que tampoco habrían recibido los pagos por las prestaciones realizadas. La situación, indicaron, se suma a la que ya vienen manifestando médicos que facturan a través de Coceba, quienes también aseguran que aún no percibieron los montos adeudados.

El problema también alcanzaría a otras especialidades médicas, entre ellas profesionales de endocrinología que atienden afiliados de PAMI en consultorios de la ciudad y que, según se indicó, se encontrarían en la misma situación.

De acuerdo con lo señalado por los profesionales, en los últimos días realizaron consultas tanto ante COCEBA como ante la UGL de PAMI en Azul, aunque hasta el momento no habrían recibido precisiones sobre el motivo de las demoras en los pagos.

El reclamo se produce luego de que desde el ámbito local del organismo se señalara públicamente que no existirían inconvenientes con los pagos, algo que —según sostienen los profesionales consultados— no coincidiría con la situación que atraviesan distintos prestadores.