PAMI: médicos y prestadores cortaron el servicio por falta de pago y cruce de acusaciones entre el organismo y el municipio

La atención médica de los jubilados de PAMI se encuentra interrumpida en Olavarría. Médicos de cabecera y prestadores privados hicieron efectivo el corte de servicios debido a la falta de pago de las cápitas y de los montos adeudados por parte de la obra social nacional que administra el gobierno de Milei.

Según confirmaron profesionales del sector, el conflicto se extiende a todo el país dado que la administración central de PAMI no ha depositado los fondos correspondientes. Los médicos de cabecera locales denunciaron que el mes pasado no percibieron sus haberes, situación que derivó en la suspensión de la atención de los afiliados, con deudas desde diciembre de 2025.

La postura de PAMI

El titular de la UGL local, Guillermo Lascano, desvinculó al organismo de los retrasos en los pagos para un sector de los profesionales. El funcionario diferenció a los médicos que tienen convenio directo con PAMI de aquellos que pertenecen a la red municipal COCEBA (consorcio a cargo del Intendente).

Lascano aseguró que los médicos directos de la obra social están al día y han cobrado sin inconvenientes. Respecto a COCEBA, afirmó no haber recibido reclamos formales de corte de servicio y señaló que la responsabilidad administrativa de esos pagos recae sobre el municipio. Asimismo, se refirió a las denuncias por cobro de «plus», calificándolos como indebidos y pasibles de sanciones o revocación de contratos tras auditorías internas.

La respuesta del Gobierno Municipal

Ante estas declaraciones, la concejal Natalia Álvarez, presidenta de la comisión de salud del Honorable Concejo Deliberante, aclaró que el problema prestacional se debe exclusivamente a la falta de pago del organismo nacional. Sostuvo que el financiamiento de las prestaciones corresponde a la obra social y que la situación actual afecta a casi la totalidad del sistema de atención.

Álvarez explicó que el jefe de la agencia local de PAMI es el responsable de garantizar que la obra social financie todas las prestaciones en la ciudad, tanto para prestadores individuales como para quienes tienen convenio a través de COCEBA.

La concejal remarcó que se intenta trasladar la responsabilidad al sistema público de salud y señaló que la falta de pago por parte de una de las obras sociales más importantes del país impactará en un aumento de la demanda en el Hospital Municipal. Finalmente, subrayó que Lascano, en su doble rol de jefe de agencia y concejal, debe garantizar el cumplimiento del financiamiento en lugar de responsabilizar al Municipio.

Situación hospitalaria

Lascano había señalado previamente una tendencia de médicos que abandonan la red COCEBA para pasar a ser prestadores directos de PAMI. A su vez, advirtió sobre la compleja situación del Hospital Municipal en cuanto a disponibilidad de camas y de quirófanos, indicando que el centro de salud ha visto reducida su capacidad de respuesta como centro regional. (En Línea Noticias)