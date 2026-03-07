Universidades: nodocentes acordaron cinco jornadas de paro para los próximos dos meses

La decisión se tomó en el marco de un nuevo encuentro del Consejo Directivo de la Federación, que contó con la participación de 55 representantes de todas las asociaciones adheridas a la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN).

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales representados en la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) anunciaron un paro que afectará la apertura de las casas de altos estudios, en los próximos dos meses. El cronograma plantea cese total de tareas los días 16 de marzo, 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23 de abril.

En el encuentro, según precisaron, se realizó «un exhaustivo análisis de las acciones políticas, judiciales y gremiales en relación a la defensa de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, rechazando cualquier tipo de modificación a la misma».

En esa línea, se definió el paro de cinco días, el estado de emergencia permanente y se resolvió continuar las acciones judiciales para lograr la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y «r ealizar las gestiones pertinentes con los legisladores nacionales con el fin de lograr la no sanción del proyecto de modificación de la citada Ley 27.795».