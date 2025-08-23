Firmas falsificadas: Denuncia penal contra una Escribana y miembros de la Lista Verde

Autoridades del Consejo de Administración de Coopelectric presentaron una denuncia penal contra integrantes de la Lista Verde y una Escribana de Olavarría. El detonante de la presentación judicial fue el hallazgo de firmas truchas en la presentación de candidatos que realizó la Lista Verde cuando intentó participar del proceso electoral de la Cooperativa.

En Línea Noticias logró confirmar a través de voceros judiciales que la presentación se formuló en la sede de una fiscalía olavarriense aunque más tarde se le dio intervención a la Fiscalía General que conduce el doctor Marcelo Sobrino para que éste sea quien determine cómo continúa el proceso.

En principio, se indicó que la denuncia involucra a los apoderados de la Lista Verde, Daniel Román y Nicolás Leal y a la Escribana Lorena Gorosito, dado que se indicó que fue allí donde se estamparon las firmas que presentaban graves irregularidades, que ya habían sido denunciadas públicamente por autoridades del Consejo de Administración en una conferencia de prensa que se llevó a cabo el sábado de la semana pasada.

Se pretende que se investiguen los delitos de Falsificación de documentos públicos (art 292 CP), Falsedad ideológica en instrumento público (art 293 CP) y Falsificación de instrumentos privados (art 296 CP).

Según el Código Penal estos delitos tienen penas que van 1 a 6 años de prisión y podría derivar en la suspensión o quita de la matricula la Notaria denunciada.

Según se conoció, al momento de radicar la denuncia, se formalizó la presentación de la documentación respaldatoria, el nombre y apellido de las personas a las cuáles se comprobó que le falsificaron las firmas, las constancias notariales y además se pidió que la Fiscalía ordene la realización de pericias caligráficas.