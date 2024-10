Guillermo Cobián: “Sabemos también quiénes están en la conducción de COCEBA, conocemos sus antecedentes penales”

La Mesa Ejecutiva de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (FEMEBA) concretó este jueves una reunión en Olavarría en el marco del conflicto que a entidad mantiene con el IOMA luego de que la obra social determinara rescindir el convenio de prestación dejando sin atención médica a los afiliados de la obra social.

La reunión se concretó en la sede del Círculo Médico de Olavarría y fue encabezada por el presidente de FEMEBA, Dr. Guillermo R. Cobián.

En el marco de una conferencia de prensa donde desarrolló los puntos centrales del conflicto con el IOMA, Guillermo Cobián hizo referencia a que la obra social decida intermediar con COCEBA, el consorcio de Municipios que preside Olavarría y que integran otros municipios de la región.

Cobián fue durísimo en los conceptos respecto de consorcio: “respecto a COCEBA, nosotros lo conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos cómo nació. Sabemos que fue una concesión en su momento a algunos intendentes de la región y que después se agrandó. Sabemos también quiénes están en la conducción de COCEBA. Conocemos sus antecedentes penales, las demandas que tienen y demás. No nos parece muy transparente.”

Tras esa afirmación, Guillermo Cobián sostuvo: “creemos que el COCEBA, a veces por necesidad política y a veces por necesidad económica, va a estar predispuesto a firmar. Lo que no sabemos es cómo le van a responder los médicos en cada lugar. El COCEBA está en General La Madrid. Los médicos de General La Madrid van a aceptar trabajar para COCEBA o no. Eso es otra historia. COCEBA seguramente está predispuesto y seguramente o muy probablemente vaya a firmar un convenio con IOMA. Después, si eso es efectivo o no, no sabemos.”