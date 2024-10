Policonsultorios de IOMA: Aseguran que los conduce gente “cercana” a La Campora y parece “haber un negocio raro”

Este jueves, en el marco de la reunión de la Mesa Ejecutiva del FEMEBA en Olavarría, el presidente de la entidad Guillermo Cobián encabezó una conferencia de prensa donde, en más de una oportunidad, remarcó que el conflicto entre el IOMA en la entidad está lejos de solucionarse y acusó a IOMA sobre la falta de diálogo.

Guillermo Cobián, en la conferencia de prensa, habló de los Policonsultorios de IOMA emplazados en distintos puntos de la provincia, similares al que funciona en Olavarría en la Clínica María Auxiliadora.

Al hablar de estos policonsultorios, Guillermo Cobián dijo: “los policonsultorios eran, en la argumentación de IOMA, para evitar los cobros indebidos. Eran lugares donde no se cobraba nada adicional. Desde ese punto de vista, lo vemos como una alternativa válida y de hecho ya existían. Había gremios que tenían consultorios donde los médicos atendían y no cobraban nada encima. Desde ese punto de vista lo vemos como una alternativa valida” aunque de inmediato dijo, “el problema es que esos policonsultorios, empezaron a tener médicos que no tienen matricula, o las facturaciones por lo menos son de médicos sin matricula, médicos jubilados, médicos venezolanos o cubanos sin habilitación para trabajar en el país, o sea donde la calidad médica no está garantizada ni mucho menos.”

Guillermo Cobián agregó en la misma respuesta sobre los policonsultorios: “lo que IOMA le paga por una consulta a un policonsultorio es mucho más que lo que le paga a FEMEBA, que si tiene garantía de calidad. Ahí parece haber un negocio raro.“

En su crítica a los policonsultorios dijo además, “si uno ve quien creó la Asociación de Policonsultorios y quién creó alguno de los policonsultorios, ve que es una chica de 20 años que el mismo día que creó eso, creó una empresa exportadora de no sé qué y una empresa agrícola. O sea que de salud nada. Eso huele bien, bien feo. Los que están en la conducción muchas de esas cosas son empleados del Ministerio de Salud, o sea con un vinculo demasiado cercano a La Campora y al gobierno.”

Cobián se preguntó “¿dónde va a parar ese dinero extra” y dijo que como adicional los médicos que trabajan en esos policonsultorios “no cobran lo que cobran en FEMEBA” y ejemplificó: “voy a dar cualquier cifra: a FEMEBA le pagan 4000, el médico cobra 4000, al policonsultorio le pagan 5 ó 6 mil y el médico recibe 2 mil. En el medio queda mucho dinero.”