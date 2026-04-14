«La universidad no se apaga»: Sociales se suma a la jornada nacional en defensa de la educación pública

La sede Olavarría de la UNICEN llevará adelante una agenda de 24 horas con actividades académicas, culturales y de comunicación, en el marco de la jornada nacional convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario bajo la consigna «La universidad no se apaga».

La propuesta se extenderá desde las 8 del miércoles 15 de abril hasta las 8 del jueves 16 en todo el país, con el objetivo de visibilizar la situación del sector y reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) será uno de los espacios centrales en Olavarría. A las 11 se realizará la intervención «Mural El Umbral» y «Los libros como resistencia en defensa de la universidad pública» en el pasillo de la facultad, a cargo de la profesora Natalia Schumacher. Durante toda la jornada, de 8 a 21, Agencia Comunica llevará adelante la cobertura del evento con producción de contenidos, entrevistas y relatos en redes sociales, junto a FACSO Producciones.

A las 13 estará presente en el hall de aulas comunes la tienda popular La Posta, del Programa de Economía Social, Solidaria y Popular de FACSO. En el mismo horario, el Centro de Estudiantes organiza un «semaforazo» en la esquina de avenida Del Valle y La Rioja. En el marco del Programa en Contexto de Encierro, también se elaborarán afiches con consignas en defensa de la universidad pública en las Unidades Penales N° 2, 38 y 52.

Entre las propuestas académicas se destacan una clase de Política Educativa a las 13, una actividad de Periodismo en TV sobre cobertura de noticias a las 14 coordinada por Fernanda Álvarez, y a las 20 una clase abierta titulada «¿Por qué Milei quiere desmantelar la universidad pública y cómo resistirlo?», a cargo de José Castillo.

Radio Universidad 90.1 realizará una transmisión especial bajo el lema «La universidad no se apaga: la radio no se calla», con programación en vivo y streaming desde FACSO. A las 13:30 se convoca a una ronda en el centro del Campus Universitario en apoyo a la Ley de Financiamiento, y durante toda la jornada habrá una Expo Ciencia en el hall del edificio de aulas comunes con presentación de proyectos de investigación, extensión y desarrollo tecnológico. Entre las 18 y las 22 se presentarán el cuerpo estable de folclore y el grupo de coro, con intervenciones artísticas de la Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel.

La Facultad de Ciencias de la Salud sumará a las 10 una capacitación en RCP y uso de DEA en el Complejo Universitario, abierta a toda la comunidad. La Facultad de Ingeniería, por su parte, organizará a las 10:30 un desayuno comunitario en el espacio «La Vela». Por la tarde, a las 19, habrá un encuentro de graduados y graduadas, además de una feria gastronómica y presentaciones de bandas.