Luciano Sosa y Yamila Pedreira ganaron en la 5° Vuelta a El Provincial

Imagenes Mauricio Latorre / Drone En Línea Noticias

Este domingo se llevó a cabo la quinta edición de la prueba pedestre organizada por el Club Social y Deportivo El Provincial, que contó con una destacada participación de atletas locales en las distancias de 5 y 10 kilómetros.

La competencia, que tuvo como punto de partida y llegada la intersección de Belgrano y Tacuarí, reunió a un total de 153 inscriptos, distribuidos en 12 categorías diferentes, con una presencia de 99 hombres y 54 mujeres.

En la prueba principal de 10 kilómetros, Luciano Sosa se adjudicó la victoria en la rama masculina con un tiempo de 33:01. El podio fue completado por Jonathan Ezequiel Magallane (33:06) y Carlos Devia (33:23). En el cuarto y quinto lugar arribaron Matías Conde (33:25) y Mauricio Olivera (33:59).

Por el lado de las damas, Yamila Pedreira fue la ganadora al cronometrar 40:57. El segundo puesto quedó en manos de Andrea Latapié (41:31) y el tercero fue para Laura Trumpio (42:58). Completaron el «top 5» Jesica Menon (44:19) y Florencia Juárez (46:13).

En la distancia de 5 kilómetros, los triunfos fueron para Luis Baigorria y Valentina Martín, quienes lograron imponerse en sus respectivas categorías.

La jornada deportiva, que contó con la fiscalización del CAVO, incluyó además una carrera para los más chicos y servicio de cantina para los presentes.