Otro robo durante la madrugada: ingresaron a una aseguradora céntrica

Un nuevo robo se registró durante la madrugada de este viernes en el centro de Olavarría. En esta oportunidad, delincuentes ingresaron en las oficinas de Erguy Seguros, ubicadas sobre calle Lamadrid al 3200.

La denuncia fue realizada por el responsable del comercio quien constató alrededor de las 8 de la mañana que delincuentes habían violentado la puerta de acceso del lugar.

Los delincuentes sustrajeron un teléfono celular Samsung A03 y una pava eléctrica blanca con su base.

Las cámaras de seguridad permitieron establecer que el robo fue cometido cerca de las 4:25 por dos hombres que aún no fueron identificados.

La causa fue caratulada como “Robo” y quedó a cargo de la UFI N° 10, que conduce la fiscal Mariela Viceconte.

En el lugar trabajó además personal de Policía Científica, mientras continúan las tareas investigativas para identificar a los autores del hecho.