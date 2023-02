«Yo no tengo problemas con Galli, no sé si él tiene problema con la Unión de Clubes»

José Maceo, presidente de la Unión de Clubes de Olavarría, aseguró que está cortado el diálogo con el Municipio. Creen que el destrato se debe a la entrega de kits que el Frente de Todos realizó a los clubes.

«La maldita grieta es insoportable», dijo este miércoles José Maceo al dialogar con la periodista Claudia Bilbao en el programa Desayuno con Noticias. Las declaraciones se enmarcan en un supuesto malestar de la administración Galli con actividades que la Unión de Clubes compartió con dirigentes del Frente de Todos.

Días atrás el Frente de Todos entregó a la Unión de Clubes, que preside Maceo, 30 kits deportivos: hubo fotos y videos. Desde la Unión de Clubes dicen que esto habría molestado al Municipio. Según Maceo a eso se le suma la decisión de dirigentes del Frente de Todos de comprar entradas para una fiesta de la entidad algo que también generó molestia en el gallismo. «En esa fiesta la decisión fue que no habría invitaciones, que sólo se invitaba a la parte protocolar. Era el Intendente Municipal y decidimos invitar a Diego Robbiani y distintos representantes del área de Deportes. Fueron los únicos invitados, el Intendente no participó de la cena. La molestia, por trascendidos que tenemos, estuvo en esa fiesta porque nosotros habíamos mentido y habíamos invitado otra gente», expresó Maceo.

En esa cena, dijo el dirigente, que compraron tarjetas el Diputado Provincial, César Valicenti y el empresario y candidato a Intendente, Hernán Parra. «Ese fue el pecado que cometimos», sostuvo.

Sobre la posibilidad de reunión con el Municipio para tener diálogo dijo, «deben tener muchas cosas en agenda y por ahí pensarán que los clubes no somos tan importantes. A veces tratan de decir que nosotros no tenemos identidad en la Unión de Clubes, aunque la realidad es que nosotros estamos muy juntos. Nosotros creemos que debemos estar al margen de la grieta política, no sólo de quienes manejan hoy la Municipalidad sino de los otros partidos políticos. Nosotros los clubes somos apolíticos. Si el problema soy yo no tengo problemas dar un paso al costado de la Unión de Clubes. Los doce presidentes me dicen que tengo que seguir yo».

Y cerró diciendo, «yo no tengo problemas con Galli, no sé si él tiene problema con la Unión de Clubes»

Maceo dijo que él aspira a tener buena relación con todos los dirigentes políticos.

Comparte esto: Facebook

LinkedIn

Twitter

Telegram

WhatsApp