Coopelectric: Se constituye la comisión especial del HCD para analizar la concesión del servicio eléctrico

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría convocó a los bloques políticos del cuerpo para la constitución de una Comisión Especial destinada a recabar información sobre la concesión y la prestación del servicio de energía eléctrica en el partido.

La convocatoria se realiza en el marco del Decreto N° 148/25, que dispuso la creación de este espacio de trabajo legislativo orientado a analizar la situación del servicio brindado por la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría.

La reunión de constitución de la comisión se llevará a cabo este viernes 13 de marzo a las 10 horas en las dependencias del Concejo Deliberante.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, la Comisión Especial estará integrada por ocho concejales, respetando la proporcionalidad y la representación política de los bloques que integran el cuerpo deliberativo. Además, contará con la figura de un presidente y un secretario.

El objetivo del espacio será recabar información, analizar la concesión y evaluar distintos aspectos vinculados a la prestación del servicio eléctrico en el partido de Olavarría.

Según lo dispuesto, la comisión tendrá una duración inicial de 45 días, con posibilidad de prórroga en caso de que se considere necesario para el desarrollo de su tarea.