En el HCD Lascano dijo que «PAMI no está cortado pero que los afiliados tienen el servicio cubierto en el Hospital»

Este jueves 12 de marzo se llevó adelante en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría la primera sesión ordinaria del período legislativo 2026. Durante la jornada, el cuerpo deliberativo aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación manifestando preocupación por la suspensión de pagos a médicos de la ciudad por parte de PAMI.

El debate por las prestaciones de PAMI

La discusión central de la sesión giró en torno al corte de servicios médicos por falta de pago de la obra social nacional. La concejal Natalia Álvarez inició el debate señalando la gravedad de la situación que obliga a los jubilados a elegir entre «comer o atenderse».

El concejal Federico Aguilera (Fuerza Patria) apuntó contra la gestión local del organismo. «Estamos asistiendo a una actuación de no hacerse cargo de nada por parte de la máxima autoridad de la obra social ante un conflicto que es de público conocimiento», expresó Aguilera. El edil cuestionó la vinculación que se intentó hacer con el consorcio local CO.CE.BA.: «¿Qué tiene que ver CO.CE.BA. en Córdoba, en Necochea o en La Pampa? No sabía que CO.CE.BA. y Maximiliano Wesner tenían injerencia en las prestaciones de la provincia de La Pampa». Además, Aguilera enfatizó que «nuestros jubilados están sufriendo el ajuste de la política nacional» y que el objetivo del cuerpo debe ser «defender los intereses de las personas que representamos».

La postura de Guillermo Lascano

Por su parte, el concejal Guillermo Lascano (Libertad Avanza), quien también se desempeña como jefe de la agencia local de PAMI, sostuvo que el servicio no se encuentra interrumpido. «El servicio no está cortado; los afiliados tienen el servicio cubierto a través del Hospital Municipal Héctor Cura», afirmó.

Lascano detalló que la agencia realiza auditorías rigurosas y que, cuando el hospital local no puede brindar una prestación por falta de complejidad, se activan derivaciones. «En enero y febrero hice 176 derivaciones de afiliados que no pudieron tomar el servicio en el hospital, un 46% más que el año pasado en los mismos meses», precisó el funcionario.

Asimismo, Lascano denunció irregularidades por parte de algunos profesionales, asegurando que médicos de CO.CE.BA. han decidido unilateralmente cobrar un plus que oscila entre los 5.000 y 10.000 pesos. El funcionario instó a los afiliados a no abonar estos montos y a realizar el reclamo en la agencia: «Lo que no se debe hacer es pagar y después generar el reintegro, porque va a salir rechazado».

Otros temas tratados en la sesión

Además del conflicto sanitario, el Concejo abordó los siguientes puntos:

Licencias: Se aprobó el pedido de licencia de Leonardo Yunger, asumiendo Nicolás Bruno en su lugar.

Reconocimientos: Se declaró de interés legislativo la séptima edición del Cross Country Día de la Memoria y el 13° Festival Internacional de Estatuas Vivientes.

Obras Públicas: Se aprobaron solicitudes de la UCR para trabajos de mantenimiento en calles del sector Rivadavia y Arroyo Tapalqué, y la demarcación de sendas peatonales en la avenida Pringles.

Informes y Servicios: Los bloques PRO y Juntos por Olavarría solicitaron informes sobre las cabinas de telemedicina y el estado de la residencia «La Sabiduría». También se aprobó un pedido de reparación de veredas en la oficina de Licencias de Conducir.

Transporte: Se manifestó preocupación por el control del transporte de larga distancia y se mencionó el atraso de pagos en el transporte escolar rural.