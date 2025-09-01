Con el Dúo Label se inaugura el ciclo «La Casa Invita» en Chamula

Este viernes 5 de septiembre, Chamula inaugura el ciclo «La Casa Invita» que se llevará a cabo en el espacio ubicado en Maipú 3756.

El encuentro será con entrada gratis y contará con la presentación del Dúo Label.

Daiana y Erica Labelle conforman un dúo de voz y guitarra en formato acústico muy cálido y con un sonido particular sobre las versiones de covers en español y temas propios.

Realizan un recorrido por la música latinoamericana de solistas y agrupaciones no muy difundidas, lo cual hace que los espectadores puedan disfrutar de bellísimas canciones abordadas de manera sutil y amable. Y descubrir otro abanico de música nuevas.

Durante todo el espectáculo habrá servicio de cantina.