La imagen del presidente Milei sufre “una caída”, según el análisis de una consultora

(NA) — La imagen del presidente Javier Milei sufrió una “caída” en las últimas semanas debido al escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según el análisis del politólogo y director de Synopsis Consultores, Lucas Romero.

Ph: En Línea Noticias.

Romero sostuvo que hoy “no es el mejor momento” del Gobierno “para meterse en la campaña” de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En declaraciones a Radio Rivadavia, indicó que la mirada de los ciudadanos, respecto al oficialismo, cambió luego de las muertes por el fentanilo adulterado y señaló que está “encarando” las legislativas con argumentos que pertenecen “más al pasado que al presente”.

“La turbulencia en el mercado estuvo acompañada por las dificultades políticas que dejó el cierre de listas. A este Gobierno todavía no le alcanza el presente para seducir y le resulta más atractivo el pasado”, sentenció.

En la misma línea, explicó que “no estaba previsto” este giro tan significativo que se dio en la agenda pública y que “la discusión sobre la inseguridad en la provincia de Buenos Aires”, que pretendía dar La Libertad Avanza (LLA), hoy no está dentro de los temas del día.

Sobre la postura del oficialismo respecto de que el caso ANDIS fue una “operación” por parte de la oposición, Romero aseveró que la información difundida “es algo verdadero” y que “ahí está la debilidad del argumento del Gobierno”.

También sostuvo que el Senado “muy probablemente va a insistir” con la emergencia en Discapacidad y esa será “la primera derrota legislativa” de la gestión de Milei.

“Las preocupaciones económicas eran dominantes en 2023, ahora aparecieron otras. Por otra parte, la elección provincial le representa mucho riesgo al Gobierno de cara a octubre”, concluyó Romero.

LI/NP-RL