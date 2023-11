Balotaje: En Olavarría, Kicillof dijo que la campaña de Javier Milei «da miedo»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof brindó una conferencia de prensa luego de una intensa agenda en Olavarría. El mandatario llegó a la ciudad recorrió una empresa, se reunió con Intendentes de Unión por la Patria y encabezó un masivo acto en la Plaza Aguado al pie del Monumento a San Martín.

Axel Kicillof la semana pasada se declaró en «campaña permanente» frente al histórico balotaje del 19 de noviembre próximo y así lo demostró este miércoles en Olavarría.

Maximiliano Wesner, intendente electo de Olavarría, fue quien abrió la conferencia de prensa agradeciendo la presencia de Axel Kicillof por el acompañamiento que viene realizando desde hace tiempo para con Olavarría.

El gobernador habló de los resultados de las últimas elecciones haciendo especial hincapié en Municipios como Olavarría que ahora serán gobernados por el peronismo: «ha sido una elección histórica desde el punto de vista de las intendencias, todavía está el escrutinio trabajando sobre Pinamar, 25 de Mayo, Alvear, y que ha habido un crecimiento muy importante del oficialismo a nivel local», dijo.

Resaltó el trabajo conjunto que se comenzó a realizar con el intendente electo de Olavarría aunque, sin salirse un segundo del estado permanente de campaña, el gobernador dejó aclarado que «todo lo que tenemos previsto, todo lo que tenemos pensado, todos los sueños, todas las previsiones que tenemos depende mucho del resultado del 19”.

Tras eso, el gobernador inició los cuestionamientos al candidato de La Libertad Avanza, «hemos escuchado que el candidato Milei, con estas formas que tiene de dirigirse, ya ha explicado que se viene un ajuste fortísimo y particularmente que quiere terminar con el régimen de coparticipación, de lo que habla es que todos los proyectos que tenemos para la provincia, que hemos demostrado en 4 años complicados en lo financiero, en lo económico, en lo sanitario, en el marco de una guerra en Europa, en el marco de una sequía en la provincia, hemos dado sobrada muestra de cuál es nuestro compromiso con expandir los derechos, cuál es nuestro compromiso con el interior de la provincia de Buenos Aires, con hacer las obras que se esperan hace tanto tiempo, con la producción y el trabajo, hemos demostrado todo esto, no hace falta demostrarlo, pero si tenemos que ser muy sinceros y muy claros, que todo eso está en riesgo si gana Javier Milei».

El gobernador también hizo referencia a los cuestionamientos al sistema electoral y las denuncias periodísticas sobre fraude que viene realizando el sector que lidera Javier Milei, «yo les doy el caso de la provincia de Buenos Aires, prácticamente no hubo ninguna irregularidad, es imposible en la provincia de Buenos Aires decir que hubo alguna irregularidad electoral, así que es un invento y una mentira, que obviamente cuando uno ve lo que pasó en el Brasil de Bolsonaro o lo que pasó en los Estados Unidos de Trump, donde tuvieron un resultado adverso y no lo aceptaron, donde más o menos el criterio es si gano yo, está bien, y si pierdo yo, es fraude. Entonces a mí me preocupa, pero no es que me preocupe más o menos que lo que estoy escuchando en otras materias».

Volvió a insistir sobre lo que puede significar un triunfo de Javier Milei: “para los que tengan un familiar, un conocido, un amigo discapacitado, si no se impone Sergio Massa, todo eso ya lo han hecho, no va a existir más. No va a existir más diabéticos, no va a existir más la Coparticipación. Las obras que estamos llevando adelante. La obra pública se va privatizar y se va a poner peaje y se le va a dar a empresas. Autopistas, todos estos proyectos tan importantes que solo los puede hacer el Estado, no hay ningún privado que le interese, porque no van a recuperar y tener ganancias en esto, así que la verdad que no va a haber esa obra”.

“No me pidan obras porque no las voy a poder hacer desde la provincia de Buenos Aires si no cuento con los recursos y el acompañamiento del gobierno nacional». Axel Kicillof

Ante esa afirmación habló de Sergio Massa, «más allá de las dificultades, más allá de los problemas, más allá de todo lo que uno pueda decir, el gobierno nacional ahora nos acompaña en las inversiones en educación, nos acompaña en las inversiones en salud, nos acompaña con la obra pública nacional, hacemos también la obra pública provincial, tenemos intervención en el Instituto de la Vivienda, tenemos inauguradas 20 mil nuevas viviendas junto con Nación, tenemos en obra 50 mil viviendas”.

Totalmente enfocado en cuestionar a Milei y su proyecto Kicillof mandó un mensaje fuertísimo en términos personales a los votantes que irán a las urnas el próximo 19 de noviembre. «El que espera una vivienda, cuando va a votar, tenga esto en cuenta y no es para asustarlo, porque sería para asustarlo, pero no es chusmerío, lo dijeron cien veces así que escúchenlo y sepan a qué atenerse también. Y lo digo sepan a qué atenerse porque obviamente uno tiene esta responsabilidad también porque asumió con un plan de gobierno, lo que le planteó a los y la bonaerenses y se le viene encima una situación que depende de ciertas condiciones que de seguir y de continuar puedan ser más favorables, menos favorables, pero si viene un gobierno en el ajuste, si viene un gobierno de achicamiento total de las prestaciones del Estado, si viene un gobierno en la privatización, bueno, el tren, cualquier cuestión, ya está. Y me parece que es una dificultad para uno como dirigente, pero es lo de menos”, dijo.

Dijo que no hay campaña de miedo contra Milei y aseguró, «no es campaña de miedo, es el miedo que da la campaña. Si ustedes entran a la web y si uno busca en YouTube, encuentra a Milei diciendo NO a la educación pública, NO a la salud pública, NO a la obra pública. Eso es lo que planteó. Y no es que yo estoy haciendo una campaña de miedo, creo, me dijeron, me parece. No, lo dijo él mismo».