Hauswagen busca personal de maestranza y mantenimiento

Hauswagen, concesionario oficial de Volkswagen, busca personal de maestranza y mantenimiento. El anuncio está dirigido a personas mayores de 40 años que buscan trabajo y detalla los requisitos para el puesto.

Puesto: Personal de Maestranza y Mantenimiento.

Requisito excluyente: Experiencia en tareas de limpieza.

Requisito deseable: Conocimientos básicos de mantenimiento edilicio.

Cómo postularse: Enviar CV a [email protected] con el asunto «Maestranza y mantenimiento».