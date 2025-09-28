Hauswagen busca personal de maestranza y mantenimiento
Hauswagen, concesionario oficial de Volkswagen, busca personal de maestranza y mantenimiento. El anuncio está dirigido a personas mayores de 40 años que buscan trabajo y detalla los requisitos para el puesto.
Puesto: Personal de Maestranza y Mantenimiento.
Requisito excluyente: Experiencia en tareas de limpieza.
Requisito deseable: Conocimientos básicos de mantenimiento edilicio.
Cómo postularse: Enviar CV a [email protected] con el asunto «Maestranza y mantenimiento».