Cenizo y el limite de las reelecciones: “para la Ley este es el primer mandato de Galli”

El Presidente del Concejo Deliberante Bruno Cenizo habló con el programa “La Primera Mañana” de Cadena 103 donde habló al debate respecto a la Ley que limita reelecciones en territorio bonaerense.

“No he visto ningún ataque a la Ley, si la Ley no aplica retroactividad no he visto ningún planteo para considerar el primer mandato en 2019. Hay una Ley vigente y creo que hay que respetarla. Si hay unanimidad para cambiar, serán otras las reglas de juego”, dijo Cenizo quien no descartó que si “las condiciones cambian” Ezequiel Galli se presente para un nuevo mandato.

En este sentido Cenizo expresó que para la Ley “este es el primer mandato de Galli y de todos los Intendentes. En 2016 se sanciona la Ley y no aplica retroactividad”.