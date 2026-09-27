El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para Olavarría, vigente durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes 28 de septiembre.

De acuerdo con el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían estar acompañados por intensas precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

El SMN estimó valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 milímetros, aunque advirtió que estos registros podrían ser superados de manera puntual.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar las precauciones correspondientes.