Alerta por cobros indebidos en Telepase: un vecino de Olavarría denunció un cargo injustificado

Un vecino de Olavarría alertó a la comunidad sobre una irregularidad detectada en el sistema de cobro automático de peajes Telepase. Según relató el damnificado, en las últimas horas recibió una notificación a través de la aplicación Mercado Pago sobre un débito en su tarjeta de crédito correspondiente al pago de peaje de la empresa Corresur, en la autopista Riccheri.

El usuario señaló que el cobro se registró a pesar de que su vehículo permanecía guardado en su domicilio desde hacía más de dos semanas. Asimismo, indicó que desde la colocación del adhesivo del sistema jamás transitó por los peajes de esa traza vial.

De acuerdo con el comprobante de pago emitido por la plataforma digital, el débito se efectuó el martes 15 de septiembre a las 09:13 horas por un monto de $ 1.787,10. Ante esta situación, el vecino decidió hacer pública la irregularidad para advertir a otros usuarios del servicio sobre la importancia de revisar de forma periódica los resúmenes y notificaciones de pago.