Wesner acompañó la bendición y despedida de la 35° peregrinación de los gauchos a Luján

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Por En Linea Noticias 0

En la mañana de este miércoles, las puertas de la Parroquia San José fueron escenario de la bendición y despedida a los Gauchos Peregrinos, quienes iniciaron su travesía hacia el santuario de la Basílica de Luján. Familiares y vecinos de la comunidad se acercaron para acompañar la partida de esta marcha que cumple su 35° edición.

El acto contó con la presencia del intendente municipal, Maximiliano Wesner, y fue oficiado por el párroco Sebastián Briscioli. Durante la ceremonia se bendijo la imagen de la Virgen de Luján que acompañará a la columna durante todo el trayecto. Asimismo, el jefe comunal entregó medallas recordatorias a los integrantes de la agrupación.

Sobre el inicio de la marcha, Maximiliano Wesner señaló: “Los gauchos peregrinos hacen de esto una tradición histórica y sostienen una agrupación con mucho trabajo y sacrificio. Desde la gestión municipal los estamos acompañando y los seguiremos acompañando”.

Respecto a los cuadernos con mensajes, pedidos de salud, trabajo y agradecimientos que los peregrinos transportan hacia el santuario, Wesner agregó: “Qué lindo que es encontrarnos en la previa de esta peregrinación. Mucha fuerza, mucha fe y muchas gracias por representarnos tan bien y por llevar cada mensaje de esos cuadernos al altar. Gracias también a la Parroquia San José y a quienes hacen de esta comunidad una verdadera comunidad de fe”.

Se prevé que la delegación de Gauchos Peregrinos arribe a la ciudad de Luján el próximo viernes 25, para posteriormente participar de la celebración que tendrá lugar el domingo 27.

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