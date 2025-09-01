Billar 5 Quillas: Omar Margonari del Club Español de Olavarría ganó en 9 de Julio

Se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de 9 de Julio el torneo Aniversario 108 del Club Español de dicha ciudad, participaron 32 jugadores de distintos lados de la provincia de Buenos Aires.

El sábado se disputaron las zonas clasificatorias y el domingo los cruces finales, el certamen fue ganado por el representante del Club Español de Olavarría, Omar Nicolás Margonari quien venció en la final a Guillermo Córdoba del Club El Progreso de Mercedes, tercero salió Silvio Otero de Trenque Lauquen y cuarto Pablo Moras del Club Local.

Este torneo sirvió para el jugador local como competencia previa al provincial de primera categoría en dos semanas en Mar del Plata y para el Argentino de Bell Ville en Noviembre.