Caminos rurales: la Mesa Agropecuaria tomó distancia del proyecto el gallismo para suspender la tasa por falta de obras

En el marco de la puesta en funcionamiento de la Comisión para Obras de Infraestructura Rural, desde la Mesa Agropecuaria marcaron diferencias con el proyecto impulsado por concejales del PRO y Juntos por Olavarría que propone suspender el cobro de la tasa por servicios rurales.

La reunión se realizó este miércoles en el Palacio Municipal y fue convocada por el Ejecutivo local, con la participación de funcionarios, concejales, representantes educativos y referentes del sector productivo. El encuentro tuvo como eje la reactivación de un ámbito creado por ordenanza en 2017, que hasta el momento no había logrado sostenerse en el tiempo.

En ese contexto, referentes de las instituciones celebraron la convocatoria y manifestaron su predisposición para trabajar en conjunto, aunque también dejaron definiciones en relación al debate abierto en el Concejo Deliberante.

Desde la Mesa Agropecuaria explicaron que la única presentación realizada por la entidad tuvo como objetivo la conformación de la Comisión, y aclararon que no tuvieron participación en el proyecto presentado por el bloque PRO y Juntos por Olavarría para suspender la tasa rural.

Al mismo tiempo, remarcaron que desde 2017 a la fecha intentaron avanzar en la conformación de este espacio sin poder lograrlo, lo que pone en contexto la relevancia que le asignan a su puesta en funcionamiento.

El posicionamiento se da en medio de la discusión generada en torno al estado de los caminos rurales y el destino de los fondos recaudados a través de la tasa. La iniciativa presentada en el Concejo plantea la suspensión del tributo ante la falta de obras, además de exigir mayores niveles de información sobre la ejecución de los recursos.

Durante el encuentro en el Palacio Municipal, encabezado por la jefa de Gabinete Mercedes Landívar, el secretario de Obras Públicas Orfel Fariña y el director de Obras Rurales Mariano Arrignon, se avanzó en la definición de pautas de trabajo conjunto y en la reactivación formal de la Comisión.

En ese marco, Landívar destacó la importancia de institucionalizar el espacio: “Hay un diálogo constante, pero es relevante poder formalizar estos ámbitos de trabajo y hacerlo con todos los sectores para la toma de decisiones”, expresó.

Por su parte, Arrignon presentó un informe sobre los trabajos realizados en la red vial rural entre diciembre y marzo, período atravesado por la sequía y luego por intensas precipitaciones. Según se detalló, se ejecutaron tareas de alteo en 177 kilómetros, con una inversión superior a 400 millones de pesos y la participación de 13 motoniveladoras.

Además, se repasaron las obras previstas para 2026, algunas ya licitadas y otras próximas a concretarse, en base al diálogo entre el Municipio, productores e instituciones.

Finalmente, se acordó que cada sector designe a sus representantes para integrar formalmente la Comisión y avanzar en su funcionamiento, incluyendo la definición de la frecuencia de los encuentros.