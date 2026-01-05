Carlos Zimmermann será el protagonista del primer CoNverSo de 2026

El ciclo de entrevistas CoNverSo, conducido por Fabricio Lucio y producido por En Línea Noticias, inicia su temporada 2026 con un episodio dedicado a la trayectoria de Carlos Zimmermann, un reconocido empresario de la ciudad que, con su marca, ha logrado trascender las fronteras de Olavarría.

En el transcurso del diálogo, el invitado reflexionó sobre su identidad profesional y afirmó: «Yo no me considero empresario, soy un tallerista más nada más… yo soy de perfil bajo». Zimmermann relató sus orígenes en el campo, en la zona de Colonia San Miguel, y su decisión de comenzar a trabajar a los 13 años tras finalizar los estudios primarios para obtener independencia económica.

La nota recorre su paso por empleos como parquero, operario en un haras y en canteras, hasta la fundación de su propio taller de chapa y pintura hace 40 años. El entrevistado detalló el crecimiento de la firma, que pasó de un espacio reducido en la avenida Alberdi a una estructura de más de 7.000 metros cuadrados que emplea actualmente a cerca de 100 personas.

La entrevista con el dueño de Taller Avenida se emitirá este miércoles 7 de enero a través del canal de YouTube de En Línea Noticias.

Asimismo, la entrevista aborda la expansión comercial hacia el sur del país, la incorporación de servicios tecnológicos como la colocación de terceros ejes y la transición generacional de la empresa con la participación de su hijo, José Zimmermann.

Carlos Zimmermann concluye la charla con un análisis sobre la cultura del trabajo y la situación del sector transporte en la argentina.