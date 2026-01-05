Regional Federal Amateur: Racing perdió en Mar del Plata, pero mantiene intactas sus chances

Racing de Olavarría consiguió un resultado positivo pese a la derrota, al caer por 2 a 1 frente a Deportivo Norte en Mar del Plata, en un partido donde mostró carácter, reacción y dejó la serie abierta de cara a la revancha.

El inicio fue claramente favorable al conjunto local. Antes de los diez minutos, Deportivo Norte ya ganaba 2 a 0, con dos goles de Marco Miori a los 6 y 8 minutos. Incluso, el equipo marplatense tuvo dos remates que dieron en los palos y que, de haber terminado en gol, podrían haber marcado un desarrollo mucho más complejo para el Chaira.

Con el correr de los minutos, Racing logró reacomodarse. Pasados los veinte minutos comenzó a afirmarse en la mitad de la cancha, creció la figura de Santiago Izaguirre y el arquero Milton Zapata empezó a tener mayor trabajo.

A los 38 minutos, en una de las pocas intervenciones que dispuso Pablo Mujica, el delantero combinó con Matías “Matute” Ordozgoiti, y el “diez” de Racing definió con precisión para marcar el descuento y darle aire al conjunto olavarriense antes del descanso.

El segundo tiempo fue favorable a la visita. Más sólido en defensa y con mayor presencia ofensiva, el equipo dirigido por Roberto Tucker generó varias situaciones que pusieron en aprietos a la última línea local, aunque no logró concretar el empate que, por desarrollo, no hubiera sido injusto.

La serie quedó abierta y ahora Racing deberá esperar hasta el próximo domingo, desde las 20:30, cuando reciba a Deportivo Norte en el Estadio “Bulgione” con la ilusión de revertir el resultado.

Cabe señalar que Racing no pudo contar con Gonzalo Izaguirre ni Ayrton Palmieri debido a inconvenientes administrativos vinculados al Sistema Operativo COMET, el registro informático único de jugadores, una situación llamativa tratándose de futbolistas de larga trayectoria.

Síntesis

Deportivo Norte (2): Milton Zapata; Fermín Iriarte, Gerónimo Fernández, Leandro Roberto Páez, Juan Segundo Rojas; Sebastián Uhart, Leonardo Fredes (Mauricio Miori), Leonardo Verón; Marco Miori y Enzo Astiz (Joaquín González). DT: Mauricio Di Martino.

Racing (1): Rodrigo Vivas; Facundo Tucker, Sebastián Ezequiel Álvarez, Jano Martínez, Nicolás Grigera (Nadir Hadad); Ignacio José Baldo, Santiago Izaguirre, Claudio Sebastián Cevasco; Matías Ordozgoiti (Braian Bortolotti), Pablo César Mujica y Luciano Rojas. DT: Roberto Tucker.

Goles: primer tiempo, 6’ y 8’ Marco Miori (DN), 38’ Matías Ordozgoiti (RAC).

Árbitro: Augusto Domínguez.

Asistentes: Ignacio Zdonek y Matías Bernasconi (La Plata).

Estadio: Carlos Miori.