Casa Silvia: Adrián García, de Bahía Blanca, es el ganador del Fiat Cronos 0 km

En la tarde de este jueves Casa Silvia realizó su magnifico sorteo como festejo de su cuadragésimo segundo aniversario.

Se sortearon más de 100 millones en premios y un Fiat Cronos 0 km.

​Para la realización del sorteo, se dispusieron en el lugar todos los cupones provenientes de las 37 sucursales que la firma posee en el amplio territorio de la provincia de Buenos Aires. Dichos cupones fueron completados por los clientes tras el pago de cuotas o la realización de compras durante los últimos meses.

El Fiat Cronos 0km se fue para Bahía Blanca donde hay tres sucursales de la empresa y el ganador fue Adrián García quien realizó su compra en la ubicada en calle Don Bosco esquina Entre Ríos

Inmediatamente después del sorteo y de conocerse el ganador, desde la gerencia de Casa Silvia tomaron contacto con el ganador del automóvil 0 kilómetro que se había convertido en el premio más importante del sorteo.