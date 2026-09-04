Clínica María Auxiliadora cortó prestaciones a IOMA, OSECAC y Policía Federal y se agrava la crisis sanitaria

La crisis en el Sistema de Salud privado de Olavarría sumó un nuevo capítulo de extrema preocupación para miles de vecinos. La Clínica María Auxiliadora resolvió cortar la atención a los afiliados de la obra social de la provincia de Buenos Aires (IOMA), la obra social de los empleados de comercio (OSECAC) y la superintendencia de bienestar de la Policía Federal Argentina.

Aunque hasta el momento no se emitió un comunicado ni respuesta oficial formal por parte de las autoridades del centro de salud privado, trascendió que la drástica medida responde al acumulado de millonarias deudas que las citadas obras sociales mantienen con la empresa prestadora.

El corte de servicio causa un fuerte impacto local debido a los antecedentes de acuerdos entre las partes. Cabe recordar que IOMA y la clínica maría auxiliadora habían firmado en abril de 2023 un convenio de prestación directa —con la presencia de autoridades provinciales del instituto y dirigentes locales— mediante el cual el establecimiento privado sumaba su infraestructura y consultorios para absorber la demanda de la obra social bonaerense en el partido.

La salud pública municipal, bajo máxima presión

Esta interrupción en las prestaciones del sector privado se da en un escenario fuertemente resentido para la oferta médica de Olavarría. Con el cierre previo y la pérdida del instituto médico de Olavarría, la oferta sanitaria privada sufrió un achicamiento drástico, dejando pocas alternativas asistenciales de alta y media complejidad.

De esta manera, la interrupción de cobertura para los miles de afiliados a ioma, los trabajadores mercantiles adheridos a osecac y el personal de la policía federal obligará a que toda esa masa de usuarios deba volcarse indefectiblemente al sistema de salud pública municipal.

El hospital municipal «Dr. Héctor M. Cura» y la red de centros de atención primaria locales pasarán a ser el único sostén de contención médica para una franja masiva de la población olavarriense, en medio de un contexto que ya venía registrando altos niveles de demanda y saturación.