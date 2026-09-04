Buenos Aires tendrá más adultos mayores y menos niños: la esperanza de vida podría aumentar hasta 3 años hacia 2040

La provincia de Buenos Aires se encamina hacia una transformación demográfica profunda: sus habitantes vivirán cada vez más años, mientras que la cantidad de nacimientos continuará en descenso. La combinación de ambos fenómenos provocará un progresivo envejecimiento de la población bonaerense y modificará de manera significativa la estructura por edades.

Según un análisis elaborado por el Observatorio de Políticas Poblacionales y Migratorias del Ministerio de Gobierno bonaerense junto con el Laboratorio de Investigación de Lazos Socio-Urbanos (LILSU), la esperanza de vida continuará aumentando durante las próximas décadas.

Las proyecciones establecen que, en la provincia, la esperanza de vida era de 75,4 años para los varones y 80,8 años para las mujeres. Para 2030 se estima que alcanzará los 76,5 y 81,4 años, respectivamente; en 2035 llegaría a 77,5 años entre los varones y 82,1 entre las mujeres.

Para 2040, en tanto, las proyecciones ubican la esperanza de vida en 78,5 años para los varones y 82,7 años para las mujeres.

Esto significa que, en un período de quince años, la expectativa de vida aumentaría 3,1 años entre los varones y 1,9 años entre las mujeres.

El fenómeno se produce en paralelo con una caída sostenida de los nacimientos. La tasa global de fecundidad, que en 2010 se encontraba por encima de los dos hijos por mujer, podría ubicarse cerca de un hijo por mujer hacia 2040. A su vez, la tasa bruta de natalidad pasó de aproximadamente 19 nacimientos cada mil habitantes en 2012 a cerca de 10 en 2023.

Se achica la brecha entre varones y mujeres

Las proyecciones también muestran una reducción de la diferencia entre la esperanza de vida masculina y femenina.

En 2001, los varones y las mujeres bonaerenses tenían una diferencia de aproximadamente 8 años en su expectativa de vida. Para 2025 esa brecha se estima en 5,4 años y continuaría disminuyendo: sería de 4,9 años en 2030, 4,6 en 2035 y llegaría a 4,2 años en 2040.

Así, no solamente aumentará la cantidad de años que viven los bonaerenses, sino que también se producirá una progresiva convergencia entre la expectativa de vida de ambos sexos.

Más personas mayores y un crecimiento extraordinario de los mayores de 90

El impacto de esta transformación se vuelve todavía más evidente al observar las distintas franjas etarias.

En 2001 había alrededor de 200 mil bonaerenses de entre 60 y 64 años. Para 2040, las proyecciones estiman que ese grupo superará 1,1 millones de personas, lo que representa un incremento cercano al 450%.

El crecimiento será todavía más significativo entre las edades más avanzadas.

En 2001 había aproximadamente 16 mil personas de 90 años o más en la provincia. Para 2040 se proyecta que esa población alcance unas 165 mil personas.

De concretarse esa proyección, la cantidad de bonaerenses de 90 años o más se multiplicaría por más de diez, con un incremento cercano al 931%.

El envejecimiento alcanzará también a las distintas franjas de población a partir de los 60 años, mientras que la población menor de 15 años tenderá a perder peso relativo como consecuencia de la caída de los nacimientos.

Un cambio que impactará en toda la sociedad

La transformación demográfica no se limita a una cuestión estadística. Una población con mayor cantidad de adultos mayores y menos niños implica cambios en las necesidades sanitarias, previsionales, habitacionales, laborales y de cuidados.

La provincia deberá afrontar, progresivamente, una estructura poblacional diferente de la que caracterizó buena parte de las últimas décadas: menos nacimientos, mayor longevidad y un crecimiento muy marcado de las personas que alcanzan edades avanzadas.

El proceso, además, no es exclusivamente bonaerense. Forma parte de una transformación demográfica más amplia que atraviesa a América Latina y el Caribe. Según la CEPAL, la proporción y el número absoluto de personas de 60 años y más continuarán aumentando durante las próximas décadas en los países de la región.

Fuente: Agencia DIB.