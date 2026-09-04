OSECAC negó que esté cortada la atención en la Clínica María Auxiliadora

Autoridades del Centro de Empleados de Comercio de Olavarría y de OSECAC señalaron que las prestaciones de la obra social en la Clínica María Auxiliadora no se encuentran interrumpidas, luego de que trascendiera información sobre un eventual corte del servicio.

La aclaración se conoció luego de que En Línea Noticias informara que la clínica había interrumpido prestaciones a afiliados de OSECAC, IOMA y la Superintendencia de Bienestar de la Policía Federal.

La información difundida originalmente por este medio había sido suministrada por fuentes inobjetables y allegadas a la Clínica María Auxiliadora, desde donde se había señalado la existencia de un conflicto vinculado con las prestaciones y las obligaciones económicas pendientes. Hasta el momento, ninguna de las otras partes directamente vinculadas con ese conflicto había formulado una aclaración en el mismo sentido.

Tras tomar conocimiento de la publicación, desde OSECAC se comunicaron con En Línea Noticias y negaron que exista un corte de prestaciones, mientras que desde el Centro de Empleados de Comercio de Olavarría también se sostuvo que la atención a los afiliados continúa con normalidad.

De este modo, queda planteada una diferencia entre las versiones de las partes involucradas respecto de la situación prestacional de OSECAC en la Clínica María Auxiliadora.