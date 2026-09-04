Asueto para los trabajadores sanitaristas de Coopelectric: qué servicios funcionarán el lunes

Con motivo de la celebración del Día del Trabajador Sanitarista, el próximo lunes 7 de septiembre será jornada no laborable para los empleados de Coopelectric que se desempeñan en el Servicio de Obras Sanitarias.

Por este motivo, permanecerá cerrada durante esa jornada la Oficina Técnica de Obras Sanitarias, ubicada en avenida Del Valle y avenida Pellegrini.

Sin embargo, las guardias del sector operativo funcionarán con normalidad. Los usuarios que necesiten realizar reclamos podrán comunicarse al 411222/12, enviar un mensaje por WhatsApp al 15-230707 o un SMS al 15-680000.

En tanto, la sede administrativa de Coopelectric ubicada en Belgrano 2850 permanecerá abierta normalmente y permitirá realizar trámites correspondientes tanto al servicio de Obras Sanitarias como de Electricidad.