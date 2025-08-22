Con Video y Fotos: Hauswagen presentó el TERA en Olavarría

Imágenes Mauricio Latorre

El esperado Volkswagen Tera ya está en Argentina y su presentación oficial tuvo lugar en Hauswagen Olavarría.

El lanzamiento reunió a más de 300 invitados, entre periodistas, clientes y allegados a la concesionaria, en una jornada que combinó innovación, estilo y calidez. La presentación técnica del vehículo estuvo a cargo de Martín O’Farrell, Director de Hauswagen Olavarría, y de Andrés Luis Díaz, Gerente Zonal de Ventas NSO de la División Volkswagen Argentina, quienes resaltaron el valor estratégico de este modelo dentro de la marca y su importancia para el mercado argentino.

El Tera inaugura una nueva era en la historia de la marca: un SUV de última generación, diseñado para quienes buscan un vehículo moderno, versátil, con los máximos estándares de seguridad y tecnologia. El nuevo icono de Volkswagen.

Martin O´Farrel gerente de Hauswagen



