Coopelectric pidió un uso racional y solidario del agua y la energía ante las altas temperaturas

Ante las altas temperaturas pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional, Coopelectric solicitó a la comunidad de Olavarría realizar un uso racional y solidario del agua y la energía, con el objetivo de evitar inconvenientes en la prestación de ambos servicios durante los momentos de mayor demanda.

Desde el Servicio de Obras Sanitarias se informó que los pozos de extracción funcionan con normalidad en distintos puntos de la ciudad, aunque se advirtió que la simultaneidad y el exceso de consumo podrían provocar baja presión en la red, especialmente durante las primeras horas de la tarde. Durante la noche, cuando el consumo disminuye, los niveles suelen normalizarse y permiten el llenado de los tanques de reserva domiciliarios, cuya capacidad estándar es de 500 litros.

En ese marco, se recomendó evitar el uso innecesario del agua, principalmente en horas pico. Se solicitó no llenar piletas, no regar y evitar el lavado de veredas, patios y vehículos, apelando al compromiso solidario entre vecinos.

En cuanto al Servicio de Energía Eléctrica, desde el área técnica señalaron que el verano se caracteriza por una alta simultaneidad en el consumo, por lo que pidieron extremar los cuidados en el uso de los equipos de mayor demanda energética para prevenir fallas o interrupciones.

Entre las recomendaciones difundidas se destacó regular los equipos de aire acondicionado en 24 grados, mantener puertas y aberturas cerradas en ambientes climatizados, apagar luces en espacios que no se utilizan, aprovechar la luz natural, reemplazar lámparas incandescentes por LED, desenchufar aparatos electrónicos que permanecen en modo stand by, descongelar periódicamente la heladera y utilizar el lavarropas solo con carga completa.

Desde la cooperativa advirtieron que un consumo desmedido puede derivar en inconvenientes en los servicios, por lo que insistieron en la importancia del compromiso colectivo y el cuidado responsable de los recursos.

Para realizar reclamos, los usuarios pueden comunicarse las 24 horas por energía eléctrica al 412305 y por obras sanitarias al 411222. Además, están disponibles los canales de mensaje de texto al 15-680000 y WhatsApp al 2284-230707.