Detectan un nuevo caso sospechoso de Coqueluche en Olavarría

La Municipalidad de Olavarría informó que se detectó un nuevo caso sospechoso de Coqueluche, lo que derivó en un bloqueo en una zona de la ciudad.

El coqueluche, es la enfermedad conocida también como tos convulsa.

Este lunes el operativo de bloque se llevó adelante en el sector comprendido por las avenidas Alberdi y Sarmiento y las calles Junín y José Luis Torres.

Este bloque es un trabajo coordinad entre la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones y el Centro de Inmunizaciones Banco de Leche y el Centro de Atención Primaria de la Salud N° 6.

Se tratará de un dispositivo puerta a puerta, en el que se lleva a cabo el control de síntomas de las personas, como así también el control de esquema de vacunación. En ese sentido, en caso de constatar la falta de alguna dosis, se realizará la aplicación en ese momento. El personal estará debidamente identificado.

Por último, se renueva el pedido a la comunidad de regularizar esquemas y, a la par, cumplir con los calendarios de vacunación de sus hijos/as.