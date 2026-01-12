Racing ganó en el final y se metió en semifinales del Regional Federal Amateur

Con información de Emblema Deportivo / Foto: Analia Paez.

Racing volvió a hacerlo. Con un gol agónico de Luciano Rojas en el minuto 52 del segundo tiempo, el equipo dirigido por Roberto Tucker venció 3 a 1 a Deportivo Norte y logró la clasificación a la siguiente fase del Regional Federal Amateur, en una noche cargada de tensión y emoción en el estadio José Buglione Martinese.

El resultado final reflejó un desarrollo cambiante. Racing fue claramente superior en el primer tiempo y se fue al descanso con una ventaja merecida. A los 19 minutos, Gonzalo Izaguirre abrió el marcador tras un córner, y diez minutos más tarde Pablo Mujica amplió la diferencia con una gran definición. Además, Deportivo Norte quedó con un jugador menos por la expulsión de Gerónimo Fernández, lo que hacía prever un complemento tranquilo para el local.

Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar su imprevisibilidad. Apenas comenzado el segundo tiempo, el conjunto marplatense descontó y ese gol cambió por completo el clima del partido. Racing sintió el impacto, perdió claridad y le costó sostener el dominio que había mostrado en la etapa inicial.

Aun sin brillar, el Chaira fue el que más insistió. Tuvo algunas chances claras, pero el empate parecía inevitable y los penales asomaban en el horizonte. Cuando el reloj marcaba el final, una jugada colectiva terminó con Luciano Rojas empujando la pelota al gol y desatando el festejo de las más de 2.600 personas presentes.

El tanto fue un desahogo para Racing y, en especial, para Rojas, que no había tenido una noche sencilla y terminó siendo el héroe. Con este triunfo, el equipo de Olavarría sigue en carrera y suma otra noche memorable en su historia dentro de los torneos del Consejo Federal.

Síntesis:

RACING ( 3): Rodrigo Vivas, Facundo Tucker (Diego Román Garabento), Jano Martínez, Sebastián Álvarez, Gonzalo Iaaguirre ( Ayrton Palmieri), Santiago Izaguirre, Claudio Cevasco ( Braian Bortolotti ), Matías Ordozgoiti ( Fermín Kolman), Nadir Hadad, Pablo Mujica y Luciano rojas. DT: Roberto Tucker

DEPORTIVO NORTE (1): Milton Zapata, Fermín Iriarte, Gerónimo Fernández, Leandro Paez, Enzo Fredes, Juan Segundo Rojas ( Mateo Garro), Sebastián Uhart, Leonardo Fredes, Marco Miori, Enzo Astiz (Tomás Spozato), y Leonardo Berón. ( Joaquín González). DT: Mauricio Di Martino

GOLES:

1er.tiempo: 19′ Gonzalo Izaguirre ( RAC) – 29 ‘ Pablo Mujica ( RAC)

2° tiempo: 2 ‘ Leonardo Barón (DN) – 52’ Luciano Rojas ( RAC )

Expulsados: Gerónimo Fernández (DN)

Amonestados: Hadad en Racing. Paez y Fredes en Deportivo Norte

Juez: Cristian Rubiano ( La Pampa)

Líneas: Diego Pereyra – Yasu Muñoz. Cuarto: Emanuel Leguizamón.

Público: 2600 personas

Estadio: José Buglione Martinese