Alerta amarilla por tormentas para Olavarría durante la madrugada del martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que rige para Olavarría y una franja del centro-oeste de la provincia de Buenos Aires durante la madrugada de este martes.

Según el organismo oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

De acuerdo al informe, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores esos registros puedan ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones habituales frente a fenómenos meteorológicos de estas características.