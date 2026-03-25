El Grupo Kiñewn entregó la recaudación de su carrera solidaria a la Escuela 505

Imagenes Mauricio Latorre

Tras la realización de la 16° edición de la Kiñewn, la tradicional prueba de MTB que une el deporte con la solidaridad, se llevó a cabo el acto de entrega de los fondos recaudados a la Escuela de Educación Especial N° 505. La competencia, que tuvo su punto de largada en el Balneario de Colonia San Miguel el pasado 8 de marzo, destinó la totalidad de su beneficio económico a la institución educativa local.

Desde el municipio de Olavarría, destacaron la importancia de acompañar estos eventos que surgen de la necesidad de atender la discapacidad. El subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet, expresó: “A nosotros nos llena de alegría poder acompañar estos eventos, es un compromiso, es un desafío y como estado municipal nos pone muy contentos poder estar acá entregando este premio que seguramente sabemos que va a ser destinado a distintas necesidades que tiene la institución”.

Por su parte, los referentes del grupo Kiñewn —integrado por unas 50 personas— manifestaron su satisfacción por el éxito de la convocatoria. “El éxito de esta carrera particularmente nos impulsó, con un poco más de tiempo para que el año que viene nuevamente podamos tener este evento y ya estamos pensando en alguna institución para volcar los beneficios económicos”, indicaron desde la organización. Además, destacaron el alcance provincial y nacional de la prueba, mencionando que “le llamó la atención la organización y sobre todo le llamó la atención la geografía que tenemos” a ciclistas que llegaron desde puntos lejanos como la provincia de Neuquén.

Desde la cooperadora de la Escuela 505, informaron que el dinero recibido representa un paliativo fundamental para las necesidades de los estudiantes. “Pensábamos terminar de acondicionar el edificio, pintarlo, comprar algunos elementos que nos faltan para el uso de la tecnología en la escuela, algunos materiales para el área de educación física y también por ahí concretar un viaje a fin de año que tenemos pensado”, detallaron sobre el destino de los fondos.

Finalmente, agradecieron la hospitalidad y el trabajo colaborativo: “Fuimos parte los dos años del trabajo compartido del día de la carrera, cómo hacen todo con tanto amor, es un trabajo muy lindo y se sintió a gusto ser parte como banderilleras nosotras y las familias”.