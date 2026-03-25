El Club Atlético Estudiantes inauguró el nuevo piso de parquet en el Macrogimnasio

Imagenes Mauricio Latorre

El Club Atlético Estudiantes realizó este martes la inauguración oficial del nuevo piso de parquet del Macrogimnasio. El acto comenzó pasadas las 19:30 horas y contó con la presencia de autoridades de la institución, representantes de entidades deportivas, integrantes de subcomisiones, deportistas y socios.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del club, Juan Emilio Incaurgarat, junto a miembros de la comisión directiva. Participaron también referentes de la Unión de Clubes de Olavarría, autoridades de la Asociación Amigos del Balonmano del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (ASAMBAL) y representantes de la Confederación Argentina de Handball.

La obra consistió en la construcción del piso desde cero para adaptar el espacio a las necesidades de las disciplinas que utilizan el gimnasio. En el proceso tuvo un rol central la subcomisión de handball, actividad que se desarrolla en el club desde 2016 y que se encuentra afiliada a ASAMBAL y a la Confederación Argentina de Handball desde 2018.

Durante el acto, brindaron sus testimonios distintos protagonistas del proyecto. Gastón Chiramberro, en representación de ASAMBAL, destacó que la obra eleva el nivel de la competencia y enaltece a la asociación. Por su parte, Leandro Brun, titular de la empresa Stadium Deportes encargada de la ejecución, agradeció la confianza de la dirigencia para llevar adelante la tarea.

El coordinador de handball, Rodrigo Román, y el presidente de la subcomisión de la disciplina, Walter Echeverría, coincidieron en resaltar el trabajo sostenido para alcanzar el objetivo y el sentido de pertenencia de los deportistas. El cierre de los discursos estuvo a cargo de Incaurgarat, quien remarcó que la función de la Comisión Directiva es gestionar las ideas de las subcomisiones para el beneficio de los 4.500 socios de la entidad.

En la jornada se entregaron reconocimientos a Leandro Brun y al colaborador Carlos Gómez. El corte de cintas fue realizado por el presidente del club junto a los deportistas Mateo Luna, Lautaro Paiz y Giuliana Aquila, ganadores del Bataraz de Plata 2025 en handball, básquet y patín, respectivamente.

El evento finalizó con un partido exhibición protagonizado por niños y niñas de las categorías 2014 y 2015 de la institución.