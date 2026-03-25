Adriana Josefina Pezzuchi de Zabala (Q.E.P.D.)

​Falleció en Olavarría el 24 de marzo de 2026 a los 63 años de edad. Su esposo Ruben Oscar Zabala; sus hijos Ezequiel, Ariel, Gisela y Antonela; sus hijos políticos Gustavo y Virginia; sus nietas Tatiana y Nayme; sus hermanos Mabel, Hector, Oscar y Armando; sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento.

​Nacida en Sierras Bayas, era jubilada ama de casa y vecina de dicha localidad. Sus restos son velados en la sala de Sierras Bayas, departamento «A».

​La inhumación se realizará este miércoles 25 de marzo a las 15:00 horas en el Cementerio Municipal de Sierras Bayas, previo responso.