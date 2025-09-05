El intendente visitó la Escuela de Educación Especial “Casa de María”

En la tarde de este jueves el intendente Maximiliano Wesner visitó la sede de la Escuela de Educación Especial “Casa de María”, que es gestionada por el Grupo Ilusiones, la reconocida asociación civil que a partir de un trabajo sostenido y basado en el amor, la empatía y la solidaridad hacia las personas con discapacidad ha sabido ganarse el reconocimiento no sólo de toda la comunidad olavarriense, sino que además se han erigido como una referencia en toda la región.

El jefe comunal, quien estuvo acompañado por la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar y la Jefa Regional de Educación de Gestión Privada Romina Altafini, fue recibido por Antonio Díaz, Director de “Casa de María” y miembro fundador del Grupo Ilusiones, y Silvia Timmerman, integrante de la Comisión Directiva, además de referentes institucionales e integrantes del personal docente y profesional de la institución ubicada sobre avenida Avellaneda al 4100.

“Me invade la emoción, porque es algo que veníamos pidiendo, insistiendo, que lo habíamos marcado como una prioridad”, expresó el jefe comunal de Olavarría al dialogar acerca de la reciente noticia que recibió “Casa de María”, la confirmación que desde el Gobierno Provincial, a partir de las gestiones realizadas desde el Municipio y la Jefatura Regional de Educación de Gestión Privada, se subsidiará al 100% los sueldos del personal docente que allí se desempeña.

“Es de ustedes, es de su lucha, es para los pibes y para las pibas. Nosotros estamos muy felices. Todos tenemos un mismo sentimiento. Quienes conocemos la institución, que la hemos recorrido tantas veces, esto es invaluable. Porque no solamente es la monetización de los sueldos, acá hay mucho más, permite también poder proyectar para el futuro de la institución. Recuerden que nuestras puertas están abiertas y que podamos seguir trabajando de manera conjunta”, finalizó Wesner, visiblemente emocionado.