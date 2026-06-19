El municipio incorporó una estación meteorológica para la Dirección de Defensa Civil tras el ajuste en el SMN

El Municipio de Olavarría incorporó una nueva estación meteorológica automática para la Dirección de Defensa Civil, instalada en la antena del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios. La medida busca fortalecer el monitoreo, la prevención y la gestión del riesgo ante eventos hidrometeorológicos, luego de las restricciones horarias en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) local por cuestiones presupuestarias.

El equipamiento permite obtener información en tiempo real sobre variables como temperatura, humedad, velocidad y dirección del viento, ráfagas, precipitaciones, presión atmosférica, radiación solar e índice UV.

Desde Defensa Civil aclararon que esta estación no reemplaza el trabajo de la delegación del SMN ubicada en el Aeródromo local, cuya información continúa como referencia regional. Sin embargo, el nuevo dispositivo complementa esos reportes al registrar datos específicos de la planta urbana para conocer el comportamiento de los fenómenos meteorológicos dentro de la ciudad.

El sistema almacena automáticamente la información generada para conformar una base de datos histórica orientada a análisis estadísticos, evaluación de tendencias y planificación urbana.

La disponibilidad de estos datos locales en tiempo real funciona como herramienta para el seguimiento de alertas meteorológicas y facilita el intercambio de información con organismos provinciales y nacionales que requieran precisiones sobre eventos registrados en el partido de Olavarría.