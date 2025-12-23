Emiten alerta amarillo por tormentas para Olavarría y la región

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de Defensa Civil, emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará a la ciudad de Olavarría y localidades vecinas durante la madrugada de este martes 23 de diciembre.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Se espera que los fenómenos climáticos estén acompañados por:

Frecuente actividad eléctrica.

Ocasional caída de granizo.

Ráfagas intensas que podrían superar los 70 km/h.

Abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores de agua acumulada de entre 10 y 30 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas de forma puntual en algunos sectores de la Zona DC 5, que incluye también a distritos como Azul, Laprida y General La Madrid.

Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias, como asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por zonas anegadas durante el período de vigencia del alerta.

(En Línea Noticias)