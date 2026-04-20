Emiten una alerta por lluvias para Olavarría: se esperan precipitaciones intensas hasta el martes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de nivel amarillo por lluvias persistentes que afectará a Olavarría y la región a partir de este lunes y se extenderá durante gran parte de la jornada del martes.

De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno comenzará a intensificarse durante la tarde y noche de este lunes 20. Las condiciones de inestabilidad continuarán durante el martes 21, afectando la madrugada, la mañana y la tarde.

El área será afectada por lluvias de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, aunque estas cifras podrían ser superadas de forma puntual en algunos sectores.

Asimismo, el organismo advirtió que dentro de estas áreas de precipitación se desarrollarán tormentas embebidas, por lo que no se descarta la caída ocasional de granizo en zonas focalizadas.