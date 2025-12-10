Este domingo 14 de diciembre se realizará la primera edición de la Fiesta del Vermut en Colonia Nievas. La actividad había quedado pendiente por el mal clima, pero finalmente llegará con una propuesta que se extenderá de 12 a 22 horas y con entrada libre y gratuita.

Una propuesta para todo público

La Pulpería de Colonia Nievas y productores de la zona organizan la jornada, mientras que el Municipio acompaña el desarrollo del evento. De esta manera, la comunidad podrá recorrer distintos espacios ubicados en la Pulpería y en la Sociedad de Fomento.

Productores y gastronomía

Además, la fiesta reunirá a marcas locales como Monos Sabios y Trinchera. También se sumarán emprendedores, artesanos y foodtrucks. Así, el público podrá disfrutar vermut, comida típica campera y productos tradicionales elaborados en la región.

Colonia Nievas, un destino accesible

Colonia Nievas se encuentra a 600 metros de la Ruta Nacional 226, en el kilómetro 273. Gracias a esa ubicación, el ingreso resulta sencillo tanto para visitantes de Olavarría como para quienes lleguen desde localidades cercanas. Por esta razón, la propuesta se consolida como una opción turística cercana y con identidad marcada.

Un impulso para la identidad regional

El encuentro busca fortalecer la producción local y generar movimiento económico en la zona. Además, promueve un espacio de disfrute en comunidad y pone en valor el trabajo de quienes sostienen iniciativas culturales y productivas en la región.