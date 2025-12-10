I Jornadas del IIAO y XIV Encuentro Regional en el Centro Cultural San José

El Centro Cultural Municipal San José será sede de las I Jornadas del IIAO y del XIV Encuentro Regional de Estudios Interdisciplinarios de los Pueblos al Sur del Río Salado. Las actividades se realizarán el viernes 12 y sábado 13 de diciembre. Ambos encuentros reunirán a investigadoras, investigadores, estudiantes e instituciones que trabajan sobre problemáticas del territorio.

Un espacio para el intercambio académico y comunitario

Las Jornadas del IIAO buscan generar un espacio de intercambio amplio. Los trabajos que se presentarán abordan temas vinculados a salud, trabajo, economía, educación y género. Además, las actividades se enfocan en problemáticas locales, lo que facilita el diálogo entre la comunidad y el ámbito académico.

Por otro lado, el XIV Encuentro Regional de Estudios Interdisciplinarios propone un espacio para debatir investigaciones en Historia, Antropología, Arqueología pre y postconquista, Arqueología de la Arquitectura, Geología, Paleontología y disciplinas afines. Este encuentro es organizado por la Comisión Municipal de Estudios Interdisciplinarios, la Subsecretaría de Cultura, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN y el IIAO.

Cronograma del viernes 12 de diciembre

El XIV Encuentro Regional se desarrollará de 16 a 20 horas.

• Julio Merlo y Sara Ortelli – Investigaciones Arqueológicas e Históricas Post-Conquista (Inarhpos).

• Gastón Errobidart y Malvina Lordi – Datación estimativa del Fuerte Blanca Grande en sus diferentes ocupaciones.

• Pablo Ormazábal – En la rastrillada del mar a los salitrales.

• María del Carmen Langiano – La Frontera Sur del siglo XIX a través de imágenes y documentos escritos.

Receso – 30 minutos

• Julio Merlo, Gastón Errobidart, Catalina Castellano, Juliana Martínez y Malvina Lordi – Artefactos arqueológicos en las proximidades del Fortín El Perdido.

• Walter Daniel Jorge y Gonzalo Kette – El mundo araucano antes de la Conquista del Desierto.

• María Inés del Águila, Victoria Corte, Hernán Pérriere, Johana Candelo, Daiana Mignogna y Mariana Vera – Salud e interseccionalidad en la Frontera Sur (s. XIX-XX).

• María Inés del Águila, Silvia Boggi, Manuela Calvo, Fernando Funaro, Estefanía Schegtel Torres y Ana Silva – Fiestas de/en los pueblos. Turistificación y espectacularización de identidades.

Cronograma del sábado 13 de diciembre

Las I Jornadas del IIAO se desarrollarán de 14:30 a 17 horas.

• Juan Mesas y Rocío Pereyra – Brigadas de Salud Universitarias.

• Leslie Giménez – “Algo más que la merienda”: repensar la productividad en el merendero “Compartiendo Amor”.

• Martina Olmos – Mediatización y judicialización de los procesos democráticos.

• Jazmín Hartmann – Transformaciones de los rituales funerarios en Olavarría.

Receso – 20 minutos

• Leslie Giménez y Martina Olmos – “Cornamenta Viva”: del Matadero Municipal al Polideportivo Diego Armando Maradona.

• Clara D’Agata – Aportes desde la beca de contraprestación del IIAO y Extensión de la FACSO.

• Magalí Aranzadi, Alma Rosales, Agustín Venzi, Clara D’Agata y Jazmín Hartmann – Práctica socioeducativa en el Museo Etnográfico Dámaso Arce.

Panel de cierre

El cierre será de 17:30 a 18:30.

Se desarrollará el panel “Ciencia, Justicia y comunidad. El rol de la antropología, las ciencias sociales y la universidad en las luchas locales por Memoria, Verdad y Justicia”, a cargo de Leandro Lora y Carmelo Vinci.